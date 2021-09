Outcast tendrá una secuela para PS5, Series y PC

¿Recuerdas Outcast? En 1999, este título llegó a PC y ofreció una narrativa bastante interesante acompañada de un gameplay repleto de acción. Ahora, a más de 20 años de este lanzamiento, THQ Nordic ha anunciado una secuela para consolas de nueva generación y PC.

Outcast 2 – A New Beginning nos entregará la historia no lineal y el gameplay de acción que tanto recordamos, esto junto a un mundo abierto y un combate en tercera persona, todo esto desarrollado en Unreal Engine 4. Appeal Studios, quienes se encargaron del juego original, están de regreso, y llevan tres años trabajando en esta secuela.

Esta es la descripción oficial del juego:

“Tu amigable invasor-asesino del vecindario está de vuelta: Cutter Slade regresa al espectacular mundo alienígena de Adelpha en Outcast 2 – Un nuevo comienzo. Veinte años después de los eventos del primer juego, Adelpha se encuentra bajo la amenaza de una invasión: corporaciones despiadadas están explotando el planeta y están esclavizando e incluso matando a la gente. La misión de Cutter es clara: organizar una resistencia, rescatar a la gente y deshacerse de los invasores”.

Outcast 2 – A New Beginning está en desarrollo para PS5, Xbox Series X|S y PC. Actualmente no hay una fecha de lanzamiento.

