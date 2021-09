¡Un nuevo juego de Bob Esponja está en desarrollo!

Después del lanzamiento de SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated el año pasado, THQ Nordic ha anunciado que el amado personaje de Nickelodeon tendrá un nuevo juego. Durante la presentación por el 10 aniversario de esta compañía se reveló SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

Este nuevo título está siendo desarrollado para el PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, por el momento no hay información sobre una versión nativa para PS5 y Xbox Series X|S. The Cosmic Shake nos presenta siete diferentes niveles, los cuales estarán repletos de referencias a las primeras temporadas de la serie animada, y en donde tendremos la oportunidad de coleccionar hasta 30 trajes únicos.

Esta es la descripción de este título:

“Todo es posible en las infinitas extensiones del cosmos … ¡incluso puede haber una realidad donde la mayonesa no es un instrumento! Cuando la misteriosa adivina Kassandra concede deseos a Bob Esponja y Patricio, los dos amigos abren involuntariamente portales a extraños Wishworlds… todo es F.U.N. y juegos hasta que sus amigos se pierdan en los portales!”

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake está en desarrollo para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para este título. En temas relacionados, también se anunció oficialmente el remake de Destroy All Humans! 2.

Vía: THQ Nordic