A finales del año pasado se confirmó que Oscar Isaac sería el responsable por encarnar a Solid Snake en la película live-action de Metal Gear a cargo del director Jordan Vogt-Roberts. Antes de ser revelado oficialmente, Isaac dijo que le encantaría poder interpretar a este personaje algún día, cosa que eventualmente se convirtió en toda una realidad. Pero, ¿por qué le gusta tanto? En una reciente entrevista nos lo explica.

Platicando con Total Film, Isaac dijo que en realidad es un gran fan de la obra de Hideo Kojima, no solo del personaje. De hecho, el actor menciona que desde que lo jugó por primera vez, la idea de ver la historia de Metal Gear en la pantalla grande ha estado constantemente en su cabeza.

“Me encanta el juego. Me encanta la sensación que me da cada vez que lo juego. Es una aventura en la que te sientes aislado, triste y solitario, pero también tiene increíbles momentos de violencia y terror, mezclando estos conceptos con villanos extraños y psicodélicos. La verdad es que, en el fondo, es una historia contra la guerra. Entonces creo que esos son los elementos que realmente adoro. Y así me empecé a preguntar cómo es que se pueden transferir estos conceptos de manera realmente interesante en una película.”