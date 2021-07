Oreo anuncia colaboración con Pokémon para septiembre de este año

Tras un breve teaser el día de ayer, Oreo finalmente confirmó de manera oficial que estarán llevando a cabo una especie de colaboración con Pokémon. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de la marca en Twitter, donde también se revela el mes en que podemos esperar dicha colaboración.

Our newest collab in September is going to be⚡️

Can you guess what it is, Trainers? Here are some more hints: 🍃🔥💧 pic.twitter.com/g8t9fzDepH

— OREO Cookie (@Oreo) June 30, 2021