Nuevo videojuego de Tango Gameworks se revelaría pronto

Después de la salida de Ghostwire: Tokyo no se ha sabido mucho del siguiente proyecto de Tango Gameworks, pero ahora un nuevo filtrador ha revelado que el equipo de trabajo ya se ha puesto en marcha con el desarrollo de otro proyecto. Solo que ahora las cosas cambiarían sustancialmente, dado que es una desarrolladora que ya pertenece a Microsoft.

El usuario billbil-kun menciona que el juego se llamará Hi-Fi RUSH y tendrá tanto la edición estándar como la de lujo, y se menciona que la revelación oficial del mismo podría ocurrir durante el próximo directo de Xbox del 25 de enero. Sin embargo, se debe tomar en cuenta también que recientemente Microsoft comentó que solo se mostrarían cuatro títulos ya confirmados.

A new game from Bethesda x Tango Gameworks will be announced (and/or released) soon (probably in Xbox & Bethesda Developer_Direct event)

Hi-Fi RUSH (Project Hibiki)

Will come in Standard and Deluxe Edition

Game is rated ESRB Teen (PEGI 12) pic.twitter.com/ggjZa0N2Q9

