Nueva pista sugiere que veremos algo nuevo de Prince of Persia el siguiente mes

Desde hace un par de meses se ha rumoreado que Ubisoft está trabajando en un nuevo juego de Prince of Persia. Con el evento de Ubisoft Forward en puerta, los fans han encontrado otra pista que parece apuntar a un inevitable anuncio el próximo mes.

Recientemente, unos fans en reddit descubrieron una cuenta de Twitter bajo el nombre de @PrinceOfPersia, la cual está en privado y no sigue ni es seguida por otros perfiles. Aunque por el momento no hay una forma segura de saber si este perfil está vinculado de manera oficial con Ubisoft, de acuerdo con los que encontraron esto, si intentas iniciar sesión como si fueras el propietario de esta cuenta y afirmas que has olvidó la contraseña, verás una opción de recuperación que parece estar vinculada a un correo electrónico de Ubisoft.

El correo electrónico de recuperación de esta cuenta aparentemente está registrado en un dominio de Ubisoft. Si bien no se puede distinguir la dirección en sí, el correo tiene suficientes caracteres para formar la palabra “Ubisoft”, que bien podría verificar que este fue un movimiento oficial.

Al final del día, esto podría ser sólo una broma de un usuario muy astuto, o es una pista que indica que el siguiente mes veremos algo de Prince of Persia después de años de silencio. Ubisoft Forward se llevará a cabo el próximo 12 de julio.

Vía: DualShocker