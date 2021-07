Nueva pista indicaría que un nuevo Dead Space está en camino

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de EA, reportes han indicado que durante la presentación de esta compañía planeada para este mes, un nuevo Dead Space sería anunciado. Ahora, la cuenta oficial de la serie de YouTube se ha actualizado después de casi una década sin actividad, creando así más especulaciones sobre el futuro de la franquicia.

Recientemente, varios fans se dieron cuenta de que el perfil de Dead Space en YouTube actualizó su foto de perfil, pasando de una imagen del tercer juego a una de la serie en general, esto después de ocho años sin algún tipo de contenido nuevo en esta plataforma. Este cambio se da en medio de todos los rumores y reportes que indican que una nueva entrega está en camino.

#DeadSpace just updated it's profile picture after several

years of activity, and um..

😳😳😳😳👉👈 pic.twitter.com/Tt8vXiHGaQ

— Jack (@SierraI07) June 30, 2021