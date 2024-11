Nueva película de Batman marcará el reinicio más importante

Estamos ante un momento de incertidumbre en el mundo de DC, dado que sus últimas películas no lograron cautivar a la gente, entre ellas The Flash, así como Aquaman 2 y Shazam Fury of Gods, razón por la cual hasta tuvieron que cambiar a su CEO, puesto que cubre actualmente James Gunn. Con este nuevo equipo se tienen esperanzas en proyectos innovadores, uno de ellos se relaciona ni más ni menos que con el popular Batman.

Se reportó que The Brave and The Bold, la próxima película de murciélago, marcará un hito significativo en la franquicia al romper con una tradición que ha perdurado desde 1943. Según los medios, cada película ha incluido el nombre del héroe en el título. Sin embargo, este nuevo filme dirigido por Andy Muschietti dejará de lado esa convención, aunque Bruce seguirá siendo el personaje central.

La película también destacará por centrarse en la dinámica de la bati-familia, incluyendo la reintroducción del personaje de Robin, algo que no se ha explorado profundamente en el cine reciente del Caballero de la Noche. A pesar de que aún no se ha confirmado una fecha de estreno ni el actor que portará el icónico traje, y el propio James Gunn, cabeza creativa del nuevo universo cinematográfico de DC, ha asegurado que el proyecto está en marcha.

Aunque se trata de un cambio llamativo, no es la primera vez que un superhéroe importante omite su nombre del título. Un caso similar ocurrió con Superman en 2013, cuando se lanzó Man of Steel, el primer filme en la saga del héroe en no incluir su nombre en el título. Este enfoque parece reflejar un esfuerzo por dar frescura a las narrativas de personajes icónicos.

The Brave and The Bold promete ser un nuevo comienzo para Batman dentro del universo de DC, explorando aspectos más amplios de su historia y su relación con otros personajes. Los fanáticos están expectantes por este reinicio que podría definir el futuro del caballero oscuro en la gran pantalla. A eso se agrega que mientras tendremos la secuela donde actúa Robert Pattinson en el 2026.

Vía: SR