Nueva información sobre el DLC de SFV

A lo largo de los últimos cinco años, Capcom ha trabajado arduamente para agregar más personas a Street Fighter V. Sin embargo, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. De esta forma, recientemente se reveló que la próxima semana tendremos nueva información sobre los siguientes personajes DLC para la quinta y última temporada de este juego de peleas.

De acuerdo con Capcom, el próximo 3 de agosto a las 5:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un evento especial en donde tendremos nueva información sobre Oro y Akira Kazama. Aunque por el momento no hay algo confirmado, es probable que este mismo día se dé a conocer la fecha de lanzamiento para estos personajes.

The #SFVSummerUpdate2021 show is coming your way, exclusively on Twitch!

Join us for updates and behind the scenes looks on #SFV including Oro, Akira, and more!

🔔 https://t.co/5IhVRFAoLC pic.twitter.com/KbdbY3ZJ4o

— Street Fighter (@StreetFighter) July 28, 2021