Nintendo confirma nueva función para Switch Online

Actualmente la plataforma más reciente de Nintendo cuenta con el servicio de Switch Online, membresía que permite a los usuarios probar las funcionalidades en línea de algunos de los juegos de la consola, así como disfrutar de aplicaciones con sistemas pasados que van desde el NES hasta 64. Y si bien se pensaba no habrían más modificaciones importantes del mismo con los rumores del siguiente dispositivo, parece que la empresa quiere seguirse renovando de alguna manera.

La empresa ha anunciado una prueba de juego para una nueva característica de este servicio, programada para finales de este mes. El denominado “Nintendo Switch Online: Playtest Program”, se llevará a cabo del 24 de octubre al 6 de noviembre. Los miembros de NSO + Expansion Pack podrán solicitar su participación a partir del 10 de octubre.

Se planea seleccionar hasta 10,000 participantes, quienes deberán cumplir ciertos requisitos como tener una cuenta Nintendo activa, ser suscriptores y tener al menos 18 años. Además, está abierta únicamente a residentes de Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.

We will be performing a test related to a new feature for #NintendoSwitchOnline on #NintendoSwitch. Starting 8:00 AM PT on Oct. 10, existing Nintendo Switch Online + Expansion Pack members will be able to apply to participate on a first-come, first-serve basis.

Learn more:… pic.twitter.com/PKAz20oD5G

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 9, 2024