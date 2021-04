NieR Replicant: Filtro te permite ponerte la máscara de Emil

Cada vez faltan menos días para el lanzamiento de NieR Replicant Ver. 1.22…, y si tú también estás emocionado por este remaster, entonces este filtro de Instagram es para ti. La cuenta oficial de NieR ha compartido un código QR que puedes escanear para ponerte la máscara de Emil y aquí puedes encontrarlo.

Ever wondered what it’s like to have Emil’s face from #NieR Replicant ver.1.22474487139…? Well now you can!

Use the QR code and send us a photo of you using this filter! 😬

— NieR Series (@NieRGame) April 16, 2021