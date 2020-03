New Horizons te permite usar todo tipo de ropa sin importar tu género

Animal Crossing es una serie de juegos en donde puedes vivir tu fantasía de una vida tal y como la desees, con todo y animales parlantes incluidos. Desde New Leaf en 2012 se ha intentado hacer más inclusivo este aspecto y hacer que el jugador logre usar de ropa masculina y femenina sin importar el género, algo que New Horizons ahora expande.

En New Leaf podrás elegir vestimenta de mujer siendo hombre, y viceversa. Sin embargo, esto provocaba que Mabel, quien dirige la tienda de ropa, ofreciera un comentario algo incómodo. Aunque este diálogo no es ofensivo, New Horizons ha expandido los horizontes de este personaje y, en lugar de proporcionar una caja de texto algo fuera de lugar, ahora complementa tu sentido de la moda.

Ahora Mabel complementa al jugador al usar todo tipo de ropa de mujer o de hombre. Sin duda este es un gran paso para la inclusión en los videojuegos y en especial para la serie de Animal Crossing, en donde vivir una fantasía es el centro de todo. Si las cosas continúan por este camino, es posible que el siguiente juego de la serie incluso nos de más opciones de género al iniciar nuestra aventura.

Animal Crossing: New Horizons llegará a Nintendo Switch el próximo 20 de marzo. En temas similares, una abuela gamer ha sido inmortalizada con un NPC dentro de New Horizons. De igual forma, puedes checar cómo nos la pasamos en los primeros días en el nuevo Animal Crossing aquí.

Vía: Kotaku