Mis primeros días con Animal Crossing: New Horizons

El pasado miércoles 11 de marzo por la tarde la espera por fin terminó, pues recibimos nuestra copia anticipada para reseña de Animal Crossing: New Horizons. Luego de que la descarga se completara, fue el momento de sumergirnos en el maravilloso mundo de nuestros queridos Animales y ver qué tanto se había progresado luego del exitoso New Leaf de 3DS. Tal vez te preguntarás ¿dónde está la reseña? Pues bien, por la propia naturaleza del juego, estos cinco días que hemos pasado con él, son completamente insuficientes para darte un veredicto final, sobre todo porque hasta este viernes 20 de marzo que el juego se lance oficialmente, tendremos acceso a sus aspectos online y claro, al primer gran evento de temporada. Sin embargo, te hemos preparado este contenido especial para contarte cómo han sido nuestros primeros días en la isla.

Tal vez el aspecto que más impactará a los veteranos de Animal Crossing una vez que arranquen con su aventura en New Horizons, es el punto en el que justamente inicias. Aquí no llegas a ser alcalde de una ciudad ya establecida ni mucho menos. Eres de los primeros habitantes de una isla desierta que irá creciendo dependiendo de qué tanto tiempo le vayamos invirtiendo. Cada una de las construcciones y desarrollos de este nuevo lugar, está atado a nosotros. Sí, el trabajo es más intenso que nunca, cosa que seguro, encantará a los más obsesivos de todo este asunto y sí, la configuración del lugar, está completamente en nuestras manos.

Después de que te enteras de lo que te acabo de contar, te das cuenta de que existen dos nuevos añadidos a la franquicia que si bien, no cambian la esencia de lo que siempre ha sido Animal Crossing, sí le dan un sabor completamente original a lo que representa la experiencia de New Horizons. Primero estoy hablando de todo el sistema de crafting o de Hazlo tu Mismo. Llegamos a una isla desierta, por lo que muchas de nuestras herramientas y demás objetos, pueden y deberán de ser construidas por nosotros mismos. No te preocupes, dicho sistema funciona de manera bastante simple y a través de recetas muy claras que nos indican exactamente qué materiales se requieren para fabricar ese objeto en específico que necesitas.

El segundo elemento del que te quiero hablar es uno que probablemente sí encuentres más revolucionario. Además de contar con las famosas Bells o Campanas como moneda base, en New Horizons se nos presenta una nueva unidad de intercambio conocida como Nook Miles. Esta idea, por supuesto, toma como inspiración los sistemas de lealtad que las aerolíneas tienen para recompensar a sus pasajeras otorgándoles “millas” que pueden ser cambiadas por boletos de avión u otros productos. El concepto, por supuesto, hace todo el sentido del mundo con la temática del juego sobre los viajes.

Ahora bien ¿cómo funcionan las Nook Miles? A diferencia de las Bells que son obtenidas principalmente por la venta de bienes de todo tipo, estas millas nos son otorgadas por cumplir con misiones y actividades de todo tipo, desde cortar madera o atrapar insectos, hasta fabricar muebles, decorar nuestra casa o ir de pesca. New Horizons cuenta con una interfaz que te va diciendo cómo vas progresando con estas metas, las cuales, como seguro ya te estás imaginando, se cumplen de manera más rápida dependiendo de qué tan activo eres en tu día a día. De hecho, para que rápidamente te acostumbres y entiendas este nuevo sistema de moneda, la primera deuda que debes de pagarle a nuestro avaro Tom Nook, es justamente a través de millas. El concepto de las Nook Miles te da un sentido de objetivo; es decir, siempre sabes qué hacer.

¿Qué puedes comprar con esas millas? Como te decía, al inicio del juego, la primera deuda que debes de liquidar para poderte hacer de un hogar en forma y así dejar tu humilde casa de campaña, es a través de Nook Miles, sin embargo, después de que pasas esa etapa, esta unidad de intercambio juega otro papel. Las millas que vayas acumulando se pueden cambiar por artículos especiales, recetas o mejoras para tus herramientas, por ejemplo. Otro uso sumamente útil es para comprar boletos de avión y poder visitar otras islas gracias a Dodo Airlines. Ojo, no estoy hablando de visitar islas de amigos, me refiero a que es posible ir a otras islas desiertas en búsqueda de más recursos y tal vez, nuevos vecinos.

Fuera de lo que te acabo de contar y al menos en estos cinco días que llevo jugando a diario New Horizons, te puedo decir que la experiencia ha sido completamente fiel a lo que es Animal Crossing como serie, es decir, mis días han tenido diferentes actividades aquí y allá pero siempre con este elemento de trabajo recolectando recursos como madera (ahora existen tres tipos diferentes de madera) y otros, que después vendes para pagar tu deuda. De igual forma, he estado muy concentrando en aumentar la colección de insectos, peces y fósiles para la creación y expansión del museo, mismo que por cierto, también inicia desde cero.

Alrededor de dos horas más o menos al día es lo que puedes esperar que te dé New Horizons de actividades “relevantes” antes de que aparezca esa pared que te indica que ya no queda mucho más por hacer y que mejor regresas mañana. Claro que puedes seguir con el grinding casi hasta cualquier punto, pero hay que recordar que los Animal Crossing son juegos que están altamente atados al tiempo real en el que vivimos. Es decir, no son juegos que te puedas atragantar y terminar todo lo que ofrecen en dos o tres días. Parte de su magia es entender que algunas cosas llevan su tiempo. Por diseño, son videojuegos que se van dosificando.

Mis primeros días con Animal Crossing: New Horizons han sido fabulosos y estoy seguro, dejará fascinados a los veteranos. ¿Lo recomiendo para alguien que nunca le ha entrado a la serie? Por supuesto que sí, no necesitas de ninguna experiencia para poder tomar este nuevo título. Sé que es bien complicado explicar la magia de esta serie a través de texto o incluso por medio de un video, pues estamos frente a un juego que de manera cruda, es uno en el que solo debes de estar trabajando para pagar deudas interminables. Sí, suena terrible pero algo tiene que lo convierten en una parte muy especial de tu vida diaria como ser humano.

Pero entonces ¿cuándo vamos a tener nuestra reseña completa y demás contenidos? Lo primero que puedes esperar es que este jueves 19 por la mañana, estaremos publicando un gameplay en el que te mostraremos todos los aspectos base del juego y en el que intentaré, explicar de la mejor manera posible qué es Animal Crossing, pues seguramente hay muchos nuevos que están interesados. Sobre nuestro veredicto final con calificación, quiero esperar a probar el modo online del título, así como ver cómo va a estar el evento de Pascua que llega este fin de semana, por lo que puedes esperar nuestra reseña y videoreseña a inicios de la próxima semana (o en una de esas en los próximos días). Entiendo el ya querer ver una opinión final, pero pues estamos frente a un videojuego bastante fuera de lo común que como te decía, por diseño propio pide tiempo.