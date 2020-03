Más juegos llegarán a Xbox Game Pass a partir de mañana

¿Encerrado en casi sin algo que hacer? No te preocupes, Microsoft tiene la solución perfecta para ti. A partir de mañana, más juegos se sumarán Xbox Game Pass, tanto en su versión de consola, como en PC. Ahora podrás sobrevivir a esta cuarentena de mejor forma.

A partir de mañana, 19 de marzo, los fanáticos de los juegos de aviación y simulación podrán disfrutar de Ace Combat 7: Skies Unknown. Pero esto no es todo, ya que BLEEDING EDGE, The Surge 2, Kona y Power Rangers: Battle for the Grid llegarán en los próximos días.

19 de marzo:

-Ace Combat 7: Skies Unknown

-Kona

-The Surge 2 (mejorado para Xbox One X)

24 de marzo:

-BLEEDING EDGE (mejorado para Xbox One X y función Play Anywhere)

26 de marzo:

-Power Rangers: Battle for the Grid

✅ Juegos nuevos

✅ Antes de que se acabe el mes

✅ En @XboxGamePass Únete a #XboxGamePassUltimate ahora: https://t.co/PpR8Q2tOpU pic.twitter.com/Ty3UcqPsDF — Xbox México (@XboxMexico) March 18, 2020

¿No tienes un Xbox One? Entonces podrás disfrutar de Game Pass en PC. Además de BLEEDING EDGE, The Surge 2 y Power Rangers: Battle for the Grid, los usuarios de esta plataforma también podrán disfrutar de Astrologaster, un juego narrativo con toques de comedias. Microsoft aseguró que estos juegos llegarán a este servicio en PC tan pronto sea posible, así que por el momento no hay una fecha específica.

Si no cuentas con Xbox Game Pass, Microsoft está regalando tres juegos para Xbox One y Xbox 360. De igual forma, Gears 5 contará con mejores visuales “next-gen” en el nuevo Xbox.

Vía: Xbox