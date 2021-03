Netflix removerá la caricatura de Super Mario Bros. 3 a finales de este mes

Odiamos tener que recordártelo, pero ya es marzo, y eso significa que Nintendo estará eliminando varios productos de Mario a finales de este mes. Esto incluye Super Mario 3D All-Stars y Super Mario Bros. 35 en Switch, los servicios online del primer Super Mario Maker también llegarán a su fin y el nuevo Super Mario Game & Watch ya no estará disponible para su compra.

Si pensabas que todo esto era broma, pues no, no lo es y parece que Mario tiene los días contados hasta el 31 de marzo. Para rematar, Netflix también acaba de revelar que la caricatura, The Adventures of Super Mario Bros. 3, también será removida del servicio de streaming. La última fecha en que podrás verla es… adivinaste, el 31 de marzo de 2021. Importante aclarar que esto solo aplica para cuentas estadounidenses.

La razón por la cual Netflix removerá esta caricatura sigue siendo un misterio, pero existe una muy alta posibilidad de que Paramount Plus, la nueva plataforma de streaming, sea culpable. The Adventures of Super Mario Bros. 3 ya está disponible en este servicio y seguramente debe haber algún conflicto de licencias entre ambas compañías.

Por otra parte, Nintendo no ha dado una explicación oficial de por qué estarán eliminando toda esta mercancía de Super Mario de las tiendas, así que apúrate en comprar la que te interese.

Fuente: Twitter