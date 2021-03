Netflix confirma a los nuevos actores que se sumarán a la segunda temporada de The Witcher

Después de todas las complicaciones ocasionadas por la pandemia, Netflix confirmó hace unas cuantas semanas que ya están trabajando en la segunda temporada de The Witcher. El año pasado, se confirmó que Kim Bodnia daría vida a Vesemir en la serie, y ahora, la plataforma de streaming ha confirmado al resto del nuevo elenco.

Vía Twitter, Netflix dio a conocer todos los actores y actrices que formarán parte de esta segunda temporada y aquí te los compartimos:

The Witcher Season 2 — meet the latest cast additions:

Adjoa Andoh as Nenneke

Cassie Clare as Phillippa Eilhart

Liz Carr as Fenn

Graham McTavish as Dijkstra

Kevin Doyle as Ba’lian

Simon Callow as Codringher

Chris Fulton as Rience pic.twitter.com/jkvgTYMfVv

— Netflix (@netflix) March 22, 2021