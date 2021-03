Hasta los desarrolladores de Deathloop se sorprendieron de que Microsoft comprara Bethesda

La adquisición de Bethesda por parte de Microsoft ciertamente provocó todo tipo de reacciones en la industria de los videojuegos, al punto de que incluso Arkane Studios, desarrolladores de Deathloop, fueron sorprendidos por el movimiento. En entrevista para Press Start, el director de este próximo juego, Dinga Bakaba, explicó lo mucho que “les sorprendió esta adquisición”, aunque eventualmente le encontraron sentido.

En las propias palabras de Bakaba:

Por supuesto, Bakaba también demostró estar bastante entusiasmado por todas las posibilidades que les ofrecerá Microsoft en un futuro, esto después de ver todas las personas que empezaron a jugar Prey y Dishonored en Xbox Game Pass:

“Ser parte del ecosistema de Xbox Game Pass cambia un poco las cosas, porque ya tenemos un espacio en ese servicio, y seguiremos haciendo el tipo de juegos que los fans esperan de nosotros.

Si has estado en redes sociales, verás que la gente dice que ahora que Prey y Dishonored están en Xbox Game Pass, no hay excusas para no jugarlos y ese tipo de comentarios son bastante alentadores.”