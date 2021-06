NEO: The World Ends With You sí tendrá un demo y presenta un extenso tráiler

Nos encontramos a poco más de un mes del lanzamiento de NEO: The World Ends With You, uno de los juegos más esperados por los fans de los RPG. Después de varios rumores, Square Enix ha confirmado que un demo de este juego estará disponible a partir del día de mañana. De igual forma, se ha estrenado un extenso tráiler enfocado en la historia, personajes y combate.

Para todos aquellos que están interesados en este título, pero no saben si será de su agrado, les dará gusto saber que el próximo 25 de junio, es decir, el día de mañana, estará disponible un demo gratuito para NEO: The World Ends With You en PS4 y Nintendo Switch. Todo el progreso de este adelanto se puede transferir a la versión completa una vez que esté disponible el próximo mes de julio.

Por otro lado, y como ya lo pudieron ver, el nuevo tráiler del juego es extenso, y cuenta con partes que bien podrían considerarse spoilers. De esta forma, el adelanto está enfocado en explicar bastante bien cuál es la historia de esta entrega, y demostrar el frenético gameplay que tanto caracteriza a esta serie.

NEO: The World Ends With You llegará a PS4 y Nintendo Switch el próximo 27 de julio, con una versión de PC planeada para algún punto del verano.

Vía: Square Enix