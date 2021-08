My Hero Academia ha revelado quién es el aliado más cercano de All For One con el nuevo capítulo de la saga. La quinta temporada del anime actualmente se encuentra centrada en el villano Tomura Shigaraki, y con el inicio de My Villain Academia nos hemos enterado del mayor reto al que debe enfrentarse Shigaraki.

Este villano está buscando ser el sucesor de All For One ahora que este antagonista ha sido encarcelado en Tartarus, y uno de sus más grandes aliados es este misterioso doctor que lo ha ayudado con los experimentos de Nomu, entre otras cosas. Ahora que Shigaraki ha demostrado que tiene todo para ser el sucesor de All For One, este doctor se ha presentado a sí mismo como Daruma Ujiko, un nombre que cambió desde el manga original de Kohei Horikoshi debido a una controversia.

Ujiko revela que actualmente se encuentra trabajando en hacer a Nomu más fuerte, pero Shigaraki apenas ha recibido ayuda de Ujiko debido a que el doctor todavía no está seguro de querer apoyar completamente a Shigaraki. Una vez que conoció el enorme deseo que Shigaraki tiene por destruir el mundo entero, ha decidido ayudarlo en su nueva misión e incluso dice que ya tiene listo una forma de aumentar su poder, pero todavía no le dirá cómo hasta que Shigaraki esté listo.

