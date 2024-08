Muchos juegos de Assassin’s Creed llegarían a Switch 2

Estamos en una etapa de transacción para Nintendo, pues parece que ya se están preparando para la transición a una nueva generación de consolas, dado que en su dispositivo actual se encuentran lanzando títulos que si bien son producciones exclusivas, realmente ya no están apostando por la cadena de juegos AAA. Con eso en mente, han llegado rumores de que varias empresas ya se están preparando para el siguiente paso, y una de ellas es precisamente Ubisoft, quienes siempre han sido muy amistosos con la gran N.

Se comenta por parte de fuentes supuestamente cercanas, que cuatro títulos de la franquicia Assassin’s Creed estarían llegando a la consola, y se tratarían de los que ya no llegaron al aparato actual, algunos que pueden exigir muchos recursos como Odyssey, Valhalla, Origins y hasta Mirage. Los cuales han llegado a los dispositivos de pasada generación de Sony y Microsoft, evidencia que al final tendría sentido cuando se habla de los temas de potencia gráfica y que tendrá nueva tarjeta de NVIDIA supuestamente.

🔥Leak Express: Assassins Creed Shadows está siendo porteado a Switch 2. La intención es que esté listo para la ventana de lanzamiento de la nueva consola de Nintendo Los ports de Assassins Creed Mirage, Valhalla, Odyssey y Origins también llegarán, estos dos últimos en un pack pic.twitter.com/YSBbFq1eXl — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) August 12, 2024

Algo que también llama la atención, es que un quinto juego también estaría planeado para llegar a la consola, pero sería Assassin’s Creed Shadows, el cual esta pensado únicamente para lanzarse en PS5 y Xbox Series X/S, y eso ya indica la exigencia que le dará a ambos dispositivos. Aunque si hablamos de antecedentes, el año pasado Mortal Kombat 1 llegó a la híbrida de Nintendo, y no salió ni para PS4 y tampoco Xbox One, pero se tuvo como resultado un juego no muy bien pulido, al menos no de lanzamiento.

Por ahora todos estos juegos no están confirmados para llegar a Nintendo, es un rumor que se debe tomar con pinzas.

Vía: Twitter

Nota del autor: Tener Origins para llevar sería una buena idea, y es que se trata de un juego muy bueno. Habrá que esperar a la revelación de la consola, la cual aún no conocemos.