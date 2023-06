Motion Blur de Final Fantasy XVI causa náuseas a jugadores

La semana pasada por fin se lanzó al mercado Final Fantasy XVI, juego que ha presentado buenas impresiones entre los miembros de la prensa y también los fanáticos de toda la vida la franquicia. Sin embargo, hay detalles que algunos no han dejado pasar, y esto tiene que ver con la parte gráfica del mismo, especialmente con un efecto usado bastante seguido.

Según lo comentado, se está usando demasiado motion blur, mismo que se utiliza en ocasiones para ahorrar algunos recursos y también dar la sensación de velocidad respecto a los personajes o vehículos. Y ese exceso para algunos jugadores es demasiado, causandoles mareos y por ende la sensación de ya no querer seguir jugando.

Esto es lo que se comentó en Reddit:

Permítanme comenzar diciendo que estaba increíblemente emocionado por el juego, me encantó la demo y estoy disfrutando del juego principal hasta ahora.

Pero vaya, Final Fantasy 16 tiene el motion blur más ofensivamente atroz que jamás haya visto en un videojuego. Me provocó mareos lo suficientemente intensos como para obligarme a ir al baño en caso de que vomitara. No puedo creer que lo lanzaron así y no incluía la solución en el parche del primer día.