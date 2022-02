El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Moses J. Moseley, actor de 31 años que participó en proyectos como The Walking Dead, Watchmen y Hunger Games: Catching Fire. De acuerdo con los reportes, el cadáver de Moseley fue encontrado el pasado 26 de enero en Hudson Bridge en Stockbridge, y las autoridades actualmente se encuentran investigando la causa de muerte.

El pasado 24 de enero, la familia de Moseley levantó un reporte de “persona desaparecida” y eventualmente utilizar el GPS de su vehículo para localizarlo. Su agente, Tabitha Minchew, dijo lo siguiente sobre la muerte del actor:

Moseley brincó a la fama tras aparecer en The Walking Dead junto a Danai Gurira y su personaje, Michonne. Vía redes sociales, muchos de sus colegas le han estado rindiendo tributo a Moseley:

Heartbroken to hear of the passing of @MosesMoseley Just an absolute kind and wonderful human being 💔 You will be missed my friend. #TWDFamily pic.twitter.com/hZI0LvbmVZ

