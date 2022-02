La semana pasada se dio a conocer que Activision Blizzard había rechazado por completo la idea del nuevo sindicato compuesto por algunos empleados de Raven Software. Básicamente, Activision les dijo que no estaban dispuestos a reconocer oficialmente dicho sindicato a menos de que todos los empleados estuvieran involucrados, y ahora han compartido un agresivo mensaje en contra de estos trabajadores.

Vía el canal de Slack de la compañía, Chris Arends, vicepresidente de Quality Assurance dentro de Activision, publicó un mensaje dedicado a todos aquellos empleados que estaban a favor de la sindicalización, señalando básicamente todos los puntos negativos que estas acciones podrían tener. A continuación, un extracto de dicho comunicado:

“Es cierto que el sindicato protegerá a los empleados y proveerá a los empleados con seguridad laboral?

La seguridad laboral aquí en Activision Blizzard recae sobre nuestra habilidad de producir épico contenido de entretenimiento para nuestros fans. Un sindicato no hace nada para ayudarnos a producir juegos de clase mundial, y el proceso de resolución de problemas comúnmente no son rápidos, reducen la flexibilidad, y pueden generar una mala imagen. Todo esto impacta nuestra habilidad de seguir creando grandes juegos. Aunque muchos contratos de sindicalización incluyen una clausula de “causa justa”, esto en realidad es solo otra forma de lidiar con problemas disciplinarios. Incluso los contrarios sindicales con “causa justa” y los debidos procesos permiten que las compañías hagan cumplir reglas disciplinarias, e incluso con estas supuestas protecciones, los empleados siguen siendo despedidos.

¿Cómo se compara lidiar con un sindicato a diferencia de una relación directa con la compañía en términos de cambios para un empleado individual?

En un modelo de relación directa, donde tú y la compañía comparten la misma meta, es fácil llegar a una resolución, y la compañía puede realizar cambios rápidamente. En un modelo de sindicato, estos cambios solo se pueden llevar a cabo rápidamente cuando el sindicato tenga exactamente la misma meta sin considerar otras adicionales. Normalmente pasan meses o años para llegar a un acuerdo colectivo. Una compañía sindicalizada no puede realizar cambios rápidos por cuenta propia si el sindicato no está de acuerdo con ellos. En ambas situaciones, la compañía tiene derecho a no estar de acuerdo y mantener una posición diferente.”