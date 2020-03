Mortal Kombat 11: Se revela el primer gameplay de Spawn

Durante el fin de semana pasado se llevó a cabo el evento Final Kombat de Mortal Kombat 11, en donde por fin se mostró el primer gameplay de Spawn, el siguiente DLC para este título de peleas. Spawn estará disponible para todos aquellos que tengan el Kombat Pack el próximo 17 de marzo.

El trailer que reveló su jugabilidad mostró algunos de los movimientos que tiene en su arsenal que hacen uso de las diferentes habilidades de Spawn, que van desde sus cadenas hasta su capa y otros poderes. El luchador también parece utilizar movimientos más largos y de rango medio en lugar de maniobras de combate cuerpo a cuerpo, por lo que si ese es el estilo de juego que prefieres, Spawn podría ser tu nuevo main.

De igual forma, esta revelación causó una sensación en la comunidad. Desde el creador del personaje, Todd McFarlane, pasando por Sonix Fox, uno de los mejores jugadores de Mortal Kombat 11, hasta las personas que sólo conocen a Spawn por sus icónico traje. Todos adoran a este personaje.

Spawn looks sick as hell wtf — SonicFox @ Final Kombat (@SonicFox5000) March 9, 2020

MK11 SPAWN is the best guest character in a fighting game PERIOD. https://t.co/xV4V64iVea — Suzi (@TheSphereHunter) March 9, 2020

I’m so happy NetherRealm got @ImKeithDavid to voice Spawn. I can’t see anyone voice him other than Keith, he just embodies Spawn. pic.twitter.com/cHxQjG6TJv — Reece Lively (@Reece_Lively) March 9, 2020

Spawn llegará a Mortal Kombat 11 como un luchador DLC el 17 de marzo para aquellos que tienen el Kombat Pack, y el 24 de marzo para aquellos que quieren comprarlo por separado. Hablando de Mortal Kombat, a Ed Boon le gustaría ver a algún personaje de este juego de peleas en Smash. De igual forma, NetherRealm Studios casi se encargaba de realizar un juego de Star Wars.

Vía: NetherRealm Studios