MonHun Stories 2 supera el millón de copias

Pese a que Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin es un JRPG, algo alejado de la fórmula tradicional de la serie, esto no ha detenido al público de disfrutar de este título. De esta forma, recientemente se confirmó que a dos semanas de su llegada a Nintendo Switch y PC, este título ya cuenta con más de un millón de unidades vendidas.

Por medio de un comunicado, Capcom ha confirmado que después de llegar a las plataformas previamente mencionadas el pasado 9 de julio, Monster Hunter Stories 2 ha conseguido sumar un millón de copias, entre distribuciones físicas y ventas digitales. Junto a esto, se menciona que la serie en general ha sobrepasado las 72 millones de unidades a nivel mundial el pasado 31 de marzo de 2021.

Monster Hunter Stories 2 es un JRPG clásico por turnos con una premisa centrada en la narrativa y en un mundo abierto. Por otro lado, para mayo de 2021, dos meses después de su lanzamiento, Monser Hunter Rise había superado las siete millones de unidades vendidas. Será interesante ver si lo mismo sucede con el nuevo spin-off

En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. De igual forma, aquí está el primer tráiler de Monster Hunter: Legends of the Guild, una serie de Netflix.

Vía: Capcom