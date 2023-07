Modelo Mexicana hace cosplay de Maron de Dragon Ball

Dragon Ball se sigue conservando como una de las franquicias más grandes de entretenimiento a nivel mundial, eso se debe justamente a que las historias proyectadas en pantalla nunca envejecen manera negativa. Y claro, los personajes son parte clave de este universo que cada vez obtiene más fans, ya se del manga, anime o videojuegos.

Un grupo de los seguidores se dedica a crear cosplays de todos estos personajes, y también le dan reconocimiento a algunos considerados de relleno, uno de ellos precisamente es Maron, novia de Krillin que apareció por poco tiempo. Y ahora, la cosplayer mexicana conocida como Carrie Love ha hecho su tributo.

Aquí las fotos:

Recordemos que Maron apareció en la mini saga de Garlic Jr, el cual quiere destruir la tierra mientras Gokú se encuentra ausente después del arco de Freezer. Al final la chica desaparece debido a que el propio Krillin no se siente seguro de salir con ella, y desde ese momento no se le ha vuelto a ver de nuevo, precisamente porque es un personaje no canónico.

Recuerda que puedes ver Dragon Ball Z en servicios como Crunchyroll.

Vía: Instagram

Nota del editor: Sin duda este mundo del cosplay llegó para no irse, pues hay gente que puede precisamente sobrevivir del mismo, esto gracias a que los invitan a convenciones y actividades que se retribuyen pagos.