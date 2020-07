Modders crean un nuevo juego de Zelda con el engine de Ocarina of Time

El mundo de los modder no se limita solamente a incorporar algunos elementos a un juego base. En muchas ocasiones esto se refiere a tomar elementos ya conocidos y crear nuevas experiencias que expanden ciertos conceptos e incluyen nuevas mecánicas. Este es el caso de The Legend of Zelda: The Missing Link.

Kaze Emanuar es un modder famoso por su trabajo en la serie de Mario, quien decidió tomarse unas vacaciones del plomero rojo, y junto a sus amigos ha creado un nuevo juego de The Legend of Zelda utilizando el engine de Ocarina of Time. De esta forma surge The Missig Link, un juego que se desarrolla entre los sucesos de Ocarina of Time y Majora’s Mask.

A pesar de que The Missing Link utiliza un par de locaciones y personajes de los juegos que ya conocemos de N64, contamos con ideas, mecánicas y enemigos que son completamente nuevos. Aunque el juego solo dura una hora, esta experiencia fácilmente podría pasarse como el tercer título de Zelda en la consola 3D de Nintendo.

Si te interesó este proyecto, te dará gusto saber que puedes descargar The Legend of Zelda: The Missing Link aquí. De igual forma, una filtración masiva de Nintendo ha revelado que Star Fox 2 iba a incluir una piloto humana. Por otro lado, se ha confirmado que Luigi originalmente sí iba a contar con una pressencia en Super Mario 64.

Vía: Kaze Emanuar