Mod añade pistolas y metralletas a Dark Souls

¿Dark Souls se te hace muy difícil? ¿Estás atorado en un nivel y no sabes cómo pasarlo? Entonces tal vez lo que necesitas no es mejorar tu habilidad, sino conseguir un arma que te permita acabar con tus enemigos rápidamente. Los jugadores en PC pueden acceder a docenas de herramientas que los jugadores de consola no, y entre ellas se encuentra un mod que añade pistolas y metralletas a esta complicada experiencia.

Un mod conocido como Modern Firearm por Forsakensilver permite utilizar armas modernas dentro de Dark Souls, como por ejemplo una AK, Thompson SMG, Francotirador, MP5 y la escopeta de Resident Evil. Por supuesto esto elimina cualquier tipo de desafío dentro del juego, así que está diseñado únicamente como algo para divertirte.

Tal y como puedes ver en el video, Dark Souls se vuelve mucho más fácil utilizando armas modernas capaces de acabar con estos enemigos en unos cuantos disparos. Como dije, este mod es únicamente para divertirte, aunque también es válido utilizarlo para las secciones más difíciles.

Fuente: Forsakensilver