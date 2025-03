MLB anuncia colaboración con Demon Slayer

La fiebre por Demon Slayer no se detiene. A unos meses del estreno de la nueva película del anime, Ufotable y Aniplex están haciendo todo lo posible para que esta producción sea un éxito. De esta forma, han revelado una nueva colaboración con las Grandes Ligas de Béisbol, o MLB, que transforma el amado deporte en un anime.

Por medio de sus redes sociales, la MLB compartió un corto de anime en donde varios de sus jugadores son inspirados por Demon Slayer. Esto significa que elementos de la obra de Ufotable, como la espectacular animación para representar cada uno de los estilos de respiración, son transportados a las canchas de béisbol. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Major League Baseball enters the world of Demon Slayer ⚔️

As MLB celebrates games in Japan, baseball has partnered to release a Demon Slayer short film that depicts the evolution of Japanese baseball through the continuous passing of the torch across generations

Product around… pic.twitter.com/jK0tPXxL73

— MLB (@MLB) March 5, 2025