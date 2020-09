Microsoft revela el precio de las memorias expandibles para el Xbox Series X|S

Aunque ya conocemos el precio y fecha de lanzamiento de la siguiente generación de consolas de Sony y Microsoft, un accesorio indispensable para el PS5 y Xbox Series X todavía era un misterio: las memorias expandibles. Bueno, el día de hoy se ha descubierto el precio de estas memorias, las cuales son capaces de igualar la velocidad del SSD interno y proporcionar 1 TB de almacenamiento adicional para el Series X y Series S.

De acuerdo con BestBuy, la SSD de 1TB de Seagate para el Xbox Series X y Series S tendrá un precio de $219.99 dólares. Por el momento se desconoce cuánto costarán en México u otras regiones del mundo. Esta es la descripción oficial del producto:

El SSD de 1 TB permitirá a los jugadores disfrutar “sin problemas” titulos de Xbox Series X desde el disco “sin sacrificar los gráficos, la latencia, los tiempos de carga o la velocidad de cuadros”. Esto fue lo que comentó Major Nelson, director de programación de la red de juegos de Microsoft Xbox Live, respecto a las memorias compatibles con el Series X y Series S

You can continue to use your USB 3.1+ external hard drives on Xbox Series X & run Xbox One, 360 and OG Xbox games directly from the external USB HDD. Games optimized for Xbox Series X & Velocity Architecture need to be run from the internal SSD or the Expandable Storage Drive

— Larry Hryb (@majornelson) March 16, 2020