Microsoft registra el nombre de ‘Xbox Series XS’, pero no te emociones todavía

Seguro recordarás que previo a su revelación oficial, a Microsoft se les filtró el Xbox Series S, por lo que debieron anunciarlo antes de tiempo. Bueno, ya regresamos a la época de filtraciones puesto que ahora se reveló que la compañía registró recientemente el nombre de ‘Xbox Series XS‘, pero será mejor que no te emociones… todavía.

En redes sociales ya comenzó la especulación, y muchos creen que podría tratarse de una nueva consola. Específicamente, se menciona sobre un Xbox Series X sin lector de discos, similar al PlayStation 5 Edición Digital. Sin embargo, la realidad podría ser más decepcionante de lo que crees.

This is probably what it’s really for

— Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) January 4, 2021