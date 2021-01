Ejecutivo de Xbox promete “muchas sorpresas” para este nuevo año

Estos últimos días, las redes sociales de Xbox han estado muy calladas, pero finalmente tenemos una idea de lo que podemos esperar por parte de Microsoft este nuevo año. Vía Twitter, Aaron Greenberg, uno de los ejecutivos más importantes de la marca, promete que habrá “muchas sorpresas” para los fans.

Happy 2021 everyone, hope you all had a good holiday break. I am incredibly excited about the year ahead for Xbox, from our Bethesda/Zenimax acquisition to gaming events/shows to new releases like Psychonauts 2, Halo Infinite, & more surprises. So much to look forward to!🥳💚🙅🏼‍♂️🎮

