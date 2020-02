Metro Exodus por fin llegará a Steam la siguiente semana

Después de un año de exclusividad en la Epic Games Store, Deep Silver y 4A han anunciado que Metro Exodus por fin llegará a Steam el próximo 15 de febrero, justo un par de días después del lanzamiento de Sam’s Story, el segundo y último DLC de este fps.

El movimiento de exclusividad temporal, justificado por sus responsables como un acuerdo comercial, acabó desatando una oleada de críticas negativas en otros productos de la compañía y la propia saga Metro, debido a que los directivos cambiaron el contrato inicial que tenían con Valve y Steam, al cambiar de manera abrupta la exclusividad del título. Al final del día, los responsables de la Epic Games Store mencionaron que nunca más volvería a realizar algo parecido.

Journey beyond in the critically acclaimed #MetroExodus – returning to the Steam Store on Saturday 15th February 2020. Release times as follows:

00:00 ET

5:00 GMT / UTC

6:00 CET

6:00 AEDT

Those of you that have been waiting, thank you for your passion and patience. pic.twitter.com/gouNZkgFUL

— Metro Exodus (@MetroVideoGame) February 6, 2020