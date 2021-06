Metro Exodus: Complete Edition no permite importar archivos de guardado de PS4

Metro Exodus: Complete Edition llega hoy a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con mejoras tanto en el apartado gráfico como en el técnico. Con resolución de 4K y la posibilidad de alcanzar 60FPS en nuevas consolas, no hay mejor forma de disfrutar este título que con esta versión, aunque en el caso del PS5, tenemos malas noticias.

4A Games ha confirmado que, al menos por ahora, es imposible transferir tu partida de PS4 a PS5, es decir, tendrás que empezar desde cero si decides revivir esta aventura en la nueva consola de Sony. En el caso del Xbox One y el Series X|S parece no haber ningún problema transfiriendo partidas, pero lo mismo no puede decirse del PS5.

Actualmente, la única alternativa que sus desarrolladores ofrecen es permitirte elegir desde un inicio el capítulo en el que quieres iniciar tu aventura, pero ten en cuenta que si haces esto no podrás desbloquear Trofeos. Será cuestión de tiempo para ver si 4A Games implementa la transferencia de archivos entre las consolas de Sony.

Fuente: 4A Games