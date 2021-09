Ya no falta mucho para el lanzamiento de Marvel’s Guardians of the Galaxy, así que sus desarrolladores aprovecharon el PlayStation Showcase de hoy para revelar un nuevo tráiler enfocado en su historia.

Marvel’s Guardians of the Galaxy llega a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch (versión de la nube) el 26 de octubre.

Fuente: PlayStation Showcase 2021