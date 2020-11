Los nuevos Animaniacs se burlan de Johnny Depp y provocan enojo entre los fans

Los fans del programa sabrán que Animaniacs es conocido por su humor negro e irreverente, pero parece que quienes ya vieron el reboot de Hulu no estaban al tanto de esto y una reciente broma al actor, Johnny Depp, provocó mucho enojo entre éstos.

Recientemente, Depp se vio obligado a abandonar la producción de Animales Fantásticos 3 debido a todo el escándalo que está llevando a cabo con su exesposa, Amber Heard. Bueno, dicho lo anterior, el más reciente capítulo de los nuevos Animaniacs hace referencia a esto y los fans no están contentos.

Lo que sucede, es que en el episodio podemos ver un póster del actor promoviendo una cinta llamada Johnny 2: Diciendo Mentiras. Como te lo decía antes, esto provocó que los fans vincularan la referencia a la vida real, y específicamente, todo lo que ha estado pasando últimamente con Depp.

That Animaniacs Johnny Depp dig is shocking. World’s got a long way to go in recognising victims of abuse outside of stereotypes. Whoever came up with that and also went through with it should be ashamed.

