Los juegos de Half-Life están gratis en Steam por tiempo limitado

La noche del día de ayer, varios usuarios de Steam empezaron a recibir notificaciones de que la Half-Life Collection estaba disponible de manera gratuita, pero la promoción aún no estaba disponible. Ahora ya es oficial, y si estás buscando ponerte al corriente con la saga antes del lanzamiento de Half-Life: Alyx, entonces esta es tu oportunidad.

Durante los próximos dos meses, tendrás acceso gratuito a los siguientes juegos: Half-Life y sus dos expansiones, Opposing Force y Blue Shift, Half-Life Source, Half-Life 2 y sus dos expansiones, Episode One y Episode Two. La promoción no incluye los juegos de Half-Life Deathmatch ni Team Fortress o Portal.

En su descripción oficial, Valve dice lo siguiente sobre Half-Life: Alyx:

“Half-Life: Alyx sucede antes de los hechos de Half-Life 2 y sus episodios, pero los juegos comparten personajes y elementos de la historia. El equipo de Half-Life: Alyx cree que la mejor manera de disfrutar la nueva entrega es jugando los anteriores, especialmente Half-Life 2 y sus episodios, así que queremos facilitártelo lo más que se pueda.”

Half-Life: Alyx llegará a PC en algún punto de marzo 2020.

