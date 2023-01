Aunque por el momento solo hemos visto un capítulo de la serie de The Last of Us, los fans creen que este es solo el comienzo, una segunda temporada enfocada en The Last of Us Part II podría llegar a suceder en un futuro. En lo que esperemos a más información oficial, la comunidad no ha perdido el tiempo, y han encontrado a la actriz que, tal vez, se encargue de darle vida a Abby.

Abby es un personaje principal en The Last of Us Part II, y aunque su participación causó mucha controversia en su momento, muchos no pueden esperar para verla en esta adaptación. De esta forma, los fans han señalado que Shannon Berry sería la actriz indicada para esta adaptación.

¿Por qué? Bueno, para comenzar, se parece mucho al personaje y Berry incluso ha comentado al respecto. Junto a esto, los fans notaron que el creador de series y productor de series de televisión, Neil Druckmann, la sigue en Instagram. Berry también sigue a Bella Ramsey, y a la cuenta oficial de Instagram de la franquicia.

Si bien esto no significa mucho en papel, tampoco descarta por completo la teoría de los fans. Sin embargo, considerando que solo hemos visto un capítulo de la serie, aún falta mucho por descubrir, y nadie descarta que incluso el final de la primera temporada tenga que ver con una posible secuela.

En temas relacionados, el inicio de The Last of Us iba a ser diferente. De igual forma, la serie alcanza nuevo hito en espectadores.

Nota del Editor:

La idea de ver The Last of Us Part II adaptado a la televisión es algo que suena más complicado de lo que podría ser. Considerando que el juego tiene el doble de la duración del primer juego, así como dos protagonistas, esto bien podría suceder hasta dentro de varios años, y tener sus dos temporadas.

Vía: Comicbook