Rockstar Games premia a jugador de Red Dead Online

Oficialmente el servicio de Google Stadia ha llegado a su fin, y eso significa que los servidores de muchos juegos han caído, esto desde productoras indie hasta compañías grandes como Rockstar Games. Uno de los usuarios que tenía miedo por este suceso llevaba unas 6,000 horas en Read Dead Online, y ahora hay una actualización del tema.

Como esto ya es algo que de cierta manera no se puede detener, los desarrolladores han decidido mandarle algo muy especial al Youtuber ItsColourT, quién tanto tiempo ha dedicado al videojuego de vaqueros. En el video se puede ver todo tipo de promocionales del juego, incluso algunos que aparentemente no se han vendido individuales o la edición de colección.

Aquí la foto:

Here is all of merch unboxed! Thank you @RockstarGames for the awesome care package ✨🙏🤠 pic.twitter.com/aofUDRwzS7

— Colour (@ItsColourTV) January 18, 2023