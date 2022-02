Super Dragon Ball Heroes sigue cumpliendo todos los sueños más alocados de la obra creada por Akira Toriyama. Con un nuevo arco ya en proceso, los fans se han alegrado al ver que Yamcha, un personaje que no ha recibido mucho amor en los años recientes, está de regreso.

En esta ocasión, Goku y el resto de los Guerreros Z están participando en un Torneo de Artes Marciales, y en esta ocasión se están enfrentando a los guerreros más poderosos del multiverso. Aquí es en donde Yamcha entra en escena, ya que fue seleccionado como uno de los participantes. Al darse a conocer esta información muchos fans se emocionaron con la promesa de ver en acción a uno de los personajes clásicos del anime.

