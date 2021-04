Los errores en los servidores de Outriders han provocado la eliminación de una gran característica

Outriders, el siguiente gran juego de People Can Fly y Square Enix por fin llegó a consolas y PC la semana pasada. Sin embargo, el juego ha sufrido de constantes problemas de conexión. De esta forma, uno de los mayores atractivos de este título se encuentra deshabilitado en este momento.

En estos momentos el cross-play está habilitado, pero solo hasta cierto punto. Los jugadores consolas pueden jugar con los de consolas, y los de Steam con los de la Epic Games Store. Sin embargo, actualmente no es posible crear una conexión entre consolas y PC. De acuerdo con People Can Fly, este problema es ocasionado por una desincronización que da como resultado una falta de coincidencia en el backend, lo que a su vez hace que los jugadores sean expulsados de las sesiones. Aunque los desarrolladores no han revelado la razón de esto, sí compartieron el siguiente mensaje:

“Descubrimos una desincronización entre el código de la PC y las consolas. Esto da como resultado una falta de coincidencia en el backend que hace que los jugadores sean expulsados de una sesión de multijugador que incluye usuarios de consola y de PC. Estamos tratando este problema con la máxima prioridad y estamos trabajando en parches que sincronizarán todo el código de la plataforma, lo que resolverá estos problemas”.

De esta forma, el problema no tiene nada que ver con los problemas actuales del servidor y debe abordarse en las próximas actualizaciones. Sin duda alguna, este es un gran problema para un juego que se basa mucho en la conectividad con otras personas. Esperemos que el inconveniente sea resuelto lo más pronto posible.

En estos momentos ya puedes disfrutar de Outriders en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass y PC.

Vía: Outriders