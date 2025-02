Los cambios que tiene Xenoblade Chronicles X Definitive Edition

Una de las sorpresas que Nintendo nos dio el año pasado fue la revelación de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, juego que ha sido uno de los más esperados por los fans de la franquicia si hablamos de Switch. Sobre todo porque el original estaba atrapado en Wii U, y como muchos ya sabrán, a esta última no le fue tan bien en ventas para la mala suerte de la empresa japonesa.

Meses han pasado desde aquella revelación y algunos tráilers también se lanzaron, prometiendo una serie de cambios que harán a esta nueva versión adaptarse a los tiempos que corren. Y como ya estarán suponiendo, en efecto, ya nos encontramos jugándolo con algo de anticipación para poder darles una reseña bastante completa más adelante.

Sin embargo, ya pudimos acabar los primeros tres episodios de esta aventura JRPG, y queremos ir contándoles de ciertos detalles que nos hemos encontrado y nos llamaron la atención. Por lo que a continuación, te hablaremos sobre algunas diferencias encontradas y que valen la pena señalar, sobre todo para quienes ya jugaron el original.

¿Qué es Xenoblade Chronicles X?

Primero que nada, este título podría considerarse como el segundo de la franquicia canónicamente hablando, puesto que llegó cinco años después del primer lanzamiento de Monolith Soft. El cual estaba planeado para no ser una continuación, sino que se trataba de su universo propio donde no hay realmente conexiones con la aventura de Shulk de 2010.

Eso sí, la estructura de juego es más o menos similar, tratándose de un RPG en el que se tiene una especie de timer interno para que los personajes ataquen, dado que los personajes lanzan sus golpes de manera automática. Pero claro, como cualquier juego del género que se respete, hay algunos comandos adicionales que podríamos considerar como las magias, estos llevan el nombre de artes.

El videojuego se desarrolla dentro de un mapeado enorme, podríamos decir que tan grande como el de Breath of The Wild, después de todo el desarrollo viene del mismo equipo. Y en este lugar nos vamos a desplazar para cumplir con las diferentes misiones que en su mayoría se tratan de derrotar enemigos o conseguir objetos clave.

Aunque una de las grandes diferencias en relación a la serie principal, es que nuestro personaje protagonista es un avatar, es decir, no tiene personalidad, pero a cambio podemos darle el aspecto y género que nos venga en gana. Y aquí uno de los añadidos para Switch son más opciones, incluyendo peinados de viejos conocidos de otras entregas.

De momento, la base del juego es básicamente la misma, y tampoco se puede exigir demasiado, dado que es un port del visto en Wii U, lo cual ha pasado con tantos otros títulos que no tienen los mayores cambios o añadidos. No obstante, a continuación vienen los verdaderos detalles en los que se tiene que hacer un hincapié.

Cambios estéticos que se notan

Uno de los primeros detalles que se notan es el cambio gráfico en aspectos muy puntuales, empezando por el diseño de los personajes, ya que se actualizaron y se ven muy bien. Se puede notar especialmente en quienes son originales del juego, es decir, no centrándonos en la estética del avatar, pues ahí no hay mucho que se pueda comentar.

En cuanto a los entornos, hay retoques en los escenarios y secuencias cinemáticas, igual los enemigos se actualizan para aprovechar las capacidades del Switch, un trabajo que se aplaude. Eso sí, puede que a algunos les cueste notar las diferencias, más porque el apartado artístico es diferente al de los juegos principales, aquí se va por un lado más realista, dejando de lado el uso de cel shading.

Algo que se conserva es la fluidez del gameplay, corriendo a 30 cuadros por segundo, los cuales no son los más estables del mundo, pero eso ya no es problema si hablamos de la franquicia Xenoblade. Realmente no hay mucha queja en el tema de las batallas, pero al momento de ir corriendo por el mapa y notar las caídas puede llegar a ser ligeramente molesto.

También tenemos la distancia de dibujado que se siente impresionante, ya que la cámara puede ver a lo lejos todo lo que se puede explorar, aquí no hay nada de restricciones como en juegos más lineales. Y claro, el pop in existe, esto no se niega, pero es con pocos elementos y no es tan exagerado como en la versión que salió en el 2015.

Algo que seguro a algunos va a gustar también, es el hecho de que en el caso de la versión digital, es la ausencia de esta descarga gigante que se tenía que hacer en Wii U para arreglar el rendimiento del juego, lo cual ya viene en un solo archivo y seguro muchos agradecerán. Y no está de más comentar, no se va a llevar mucho espacio de tu MicroSD o memoria base de la consola.

La calidad de vida es lo importante

Como ya se mencionó, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition no tiene muchos cambios si hablamos de un salto enorme en cuanto a gráficos, pero donde realmente resalta es en lo más importante, la jugabilidad. Pues cuenta con algunas modificaciones en calidad de vida que eran necesarias para una experiencia mucho mejor.

Lo primero que salta a la vista, es que el HUD ya no es tan invasivo como antes, con muchos elementos en pantalla que pueden hacer sentir abrumados a quienes no están acostumbrados a los RPG. Siendo posible activar o desactivar algunos elementos que no son tan importantes, y que por ende, no le estorben la pantalla a los jugadores.

Otra parte importante se nota en las batallas, con íconos más grandes y que dan a los usuarios la oportunidad de ver para qué sirve cada una de las artes con un texto que no tengamos que ver con microscopio. De igual manera, el cambio entre armas es bastante ágil, pues no solo tenemos armas cuerpo a cuerpo, sino también de larga distancia que pueden usarse más dependiendo de los gustos.

Otra adición que se debe mencionar sí o sí es la recarga rápida, un comando agregado especialmente para esta versión, con la cual podemos usar artes de manera más rápida, me refiero a que no es necesario esperar a que recarguen. Se utiliza con el botón “Y” del Joy Con o Pro Controller, aunque como lleva una barra limitada, será mejor racionarla en momentos críticos para vencer enemigos específicos.

En cuanto a la exploración del mapa, los íconos que te aparecen son mucho más claros, hablo de aquellos que te dicen donde hay un elemento para misión principal, secundarias, encargos, de afinidad y hasta ítems esenciales. A eso suma que la bola de exploración te guía de mucho mejor manera, quitando esos molestos problemas cuando atravesaba una pared, dejando al jugador confundido en el proceso.

Por último pero no menos importante llegamos al tema de los tutoriales, y es que hay muchísimos, y lo mejor, es que dejan claro cada elemento, mecánica y demás elementos del juego. Estas pantallas explicativas no existían en el original, y hacía que muchos dejaran el juego a medios, esto por no terminar de entender la parte de subir niveles, forja de armas y rangos, partes clave que no se explicaban muy bien.

De hecho, la versión de Wii U sugería al usuario el leer el manual digital del título para poder enterarse de ciertas funciones que se daban por sentado, lo cual claramente era una falla en pos de no poner muchas pantallas tutorial. La verdad, yo prefiero estas últimas en lugar de redirigirme a otro lugar que francamente me saca de la inmersión del juego.

Todavía queda mucho por explorar en el planeta Mira

Hasta este punto es donde les puedo contar sobre Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, y como podrán ver, las mejoras de momento van orientadas hacia la parte de la calidad de vida. Y si esto fuera el total del juego tampoco tendría problemas, puesto que lo único que se pedía era un port y Nintendo está cumpliendo a quienes exigían tener toda la saga en una consola.

Con esto en mente, no nos adelantemos a dar un veredicto, y es que les voy diciendo que desde el tráiler más recientes hay elementos que no son del original, como un Skell, personaje y hasta escenario que hasta los más fans no reconocen. Por lo que seguramente más adelante en la aventura me toparé con algo de ello, pero de momento el camino que llevó es justo el de 2015.

Entonces, ya nos estaremos viendo dentro de algunos días con la reseña completa, la cual con gusto les compartiré sin restricciones, al menos si hablamos de la parte de jugabilidad y sobre todo, cambios notables. De momento, les pido paciencia para el texto completo.

El juego se lanza el próximo 20 de marzo de 2025.