¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana dedicamos por completo nuestra sección de noticias a todo lo que se presentó en el State of Play de hace unos días. En qué hemos estado jugando esta semana, impresiones finales de Avowed y de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.