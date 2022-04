Los 5 mejores juegos basados en anime

Tal y como ocurre con las películas, la industria del anime también ha tenido una importante presencia dentro de los videojuegos. Tristemente, muchos juegos basados en anime no siempre resultan ser tan buenos como a todos nos gustaría, pero también es cierto que hay muchos otros que definitivamente merecen tu tiempo y atención. Es por eso que aquí hemos decidido recabar los mejores cinco juegos de anime.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst

Indudablemente, la franquicia de Naruto Ultimate Ninja Storm nos ha entregado muchos grandes juegos a lo largo de los años. Sin embargo, Ultimate Ninja Storm 3 es considerado por muchos como uno de los mejores, esto gracias a un increíble modo historia que encantó a los fans. Adicionalmente, las mejoradas mecánicas y peleas de su antecesor se volvieron mucho más impresionantes aquí, sin mencionar su extenso catálogo de personajes jugables y divertidos enfrentamientos contra jefes. Este es un título que los fans de Naruto simplemente no deben perderse.

Bleach: The Blade of Fate

Bleach es definitivamente un anime que se presta muy bien para el mundo de los videojuegos; no solamente cuenta con una enorme variedad de personajes, sino que cada uno de ellos tiene sus propios poderes únicos. Era cuestión de tiempo para que alguien decidiera darle su propio juego, y eso fue lo que pasó con Bleach: The Blade of Fate que llegó al Nintendo DS por allá de 2006. Incluso en una consola portátil, este título tenía un gran gameplay que ciertamente aprovechaba la originalidad de cada personaje y hasta la fecha, sigue siendo uno de los mejores juegos de pelea en dispositivos portátiles.

Astro Boy: Omega Factor

Astro Boy: Omega Factor es un beat-em-up clásico que logra encapsular todas las cosas buenas del género. Además de ser uno de los mejores juegos en haber llegado al Game Boy Advance, también es uno de los mejores juegos del personaje de Astro Boy. Aquellos que busquen un título de calidad con una fiel recreación de Astro Boy ciertamente deberían darle a este juego una oportunidad, además de que los fans del género también saldrán sumamente satisfechos con el resultado.

One Piece Pirate Warriors 4

El género Musou siempre ha estado muy presente en la industria, pero en últimos años hemos visto múltiples propiedades siendo adaptadas con este estilo. One Piece Pirate Warriors 4, la más reciente entrega de esta serie, te permite pelear contra cientos de enemigos utilizando algunos de los personajes clásicos del anime, así como sus movimientos especiales. A pesar de que resumir cerca de mil capítulos en un solo juego es una tarea sumamente compleja, Pirate Warriors 4 hace un gran trabajando dejándote revivir algunos de los momentos claves del anime, y de una manera que resulta divertida para quienes disfrutan de este tipo de experiencias.

Dragon Ball FighterZ

Por supuesto, Dragon Ball FighterZ es posiblemente el mejor juego hasta la fecha basado en un anime. Desarrollado por Arc System Works, estudio responsable por algunos de los mejores juegos de pelea de la actualidad, tenemos un título con una excelente jugabilidad y mecánicas de combate que permiten a cualquier jugador, sin importar su experiencia, entrarle a los golpes. Tenemos una amplia variedad de personajes y escenarios clásicos de la obra de Akira Toriyama, así como un sinfín de referencias y guiños que todo fan apreciara. Incluso si no eres fan de Dragon Ball, FighterZ es por sí mismo un impecable juego de peleas que definitivamente vale la pena.