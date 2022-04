Logan Paul se ha convertido en un sinónimo de cartas raras de Pokémon. Después de pagar millones de dólares por cajas falsas del TCG, el youtuber ahora ha llamado la atención por salir a pelear en el evento de Wrestlemania con una tarjeta de Pikachu que está evaluada en casi $6 millones de dólares.

En el Wrestlemania 38 del pasado fin de semana, Logan entró al escenario principal usando un Pikachu ilustrador, del cual solo existen 40 en todo el mundo y que, de acuerdo con la Professional Sports Authenticator (PSA), se encuentra en un estado impecable.

.@LoganPaul wearing the most expensive @Pokemon card in the world right now at #WrestleMania! 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/ZnCTZD8ln9

— WWE (@WWE) April 3, 2022