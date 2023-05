Llegan veinte juegos a Apple Arcade este mes

Apple anunció hoy que está agregando 20 nuevos títulos a su servicio de suscripción Apple Arcade en mayo. Entre los títulos hay cuatro juegos nuevos y varios títulos antiguos en la lista, todos los cuales los suscriptores pueden jugar a partir de hoy. Los nuevos títulos TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, What the Car? y Cityscapes: Sim Builder solo están disponibles en Apple Arcade.

De los nuevos juegos, TMNT Splintered Fate es un roguelike cooperativo de Paramount Global que sigue a las tortugas ninja mientras intentan encontrar al desaparecido maestro Splinter. Disney SpellStruck es un juego de palabras de Artist Arcade desarrollado con David Bettner, co-creador de Words with Friends. What the Car? es un juego de carreras cómico de Triband, el desarrollador de What the Golf?

Por último título, Cityscapes: Sim Builder, es un constructor de ciudades de Magic Fuel Games donde los jugadores deben enfocarse en la sostenibilidad. Los títulos clásicos que se unen a Apple Arcade son:

Chess Universe+

Disney Coloring World+

Disney Getaway Blast+

Farming Simulator 20+

Getting Over It+

Hill Climb Racing+

Iron Marines+

Kingdom Two Crowns+

Playdead’s LIMBO+

My Town Home – Family Games+

Octodad: Dadliest Catch+

PPKP+

Snake.io+

Temple Run+

Time Locker+

Very Little Nightmares+

Este es una de las ocasiones en las que Apple Arcade ha recibido más juegos desde que comenzó el servicio. Lo mejor de todo es que, a diferencia de los meses anteriores, todos los juegos llegan al comienzo de mayo.

En este momento, Apple no ha anunciado planes para agregar más títulos al servicio durante el resto del mes. En meses anteriores, cada semana se estrenaban títulos en el servicio, además de eventos y actualizaciones.

Vía: Venture Beat

Nota del autor: Apple Arcade es un gran servicio a un gran precio disponible en una plataforma que llevas a todos lados y con grandes juegos. Es algo que hubiera disfrutado mucho en mi época de universitario o cuando usaba mucho el transporte público.