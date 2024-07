Llega nuevo Metal Slug totalmente gratis

Parece que la franquicia de Metal Slug está regresando a la relevancia, dado que hace poco se lanzó un juego estilo gacha y en el horizonte tenemos el de corte táctico, y si bien no están mal, muchos fans echan de menos el gameplay clásico de run and gun que hizo famoso a la marca. Parece que SNK pensó en eso y tienen una carta más, la cual ya está disponible en plataformas que excluyen a las consolas por alguna razón que no ha quedado muy clara.

Este lleva el nombre de Metal Slug: Awakening, en el cual se regresa a la jugabilidad clásica, por lo que los usuarios regresarán a esa época de arcades, ya sea de manera solitaria o en equipos de tres usuarios. Habrá muchas armas a disposición y se puede cooperar para conseguir muchas recompensas. Eso sí, como se trata de un título gratuito, no le harán falta las clásicas microtransacciones y que así se sigan añadiendo actualizaciones y demás extras planeados para el futuro.

Aquí la descripción del juego:

Metal Slug: Awakening continúa con la jugabilidad clásica amada por los fans, con nuevas y emocionantes características como Aventura Mundial, partidas en equipo de tres jugadores y desafíos Roguelike. ¡Únete en línea con tus colegas para enfrentarte a poderosos jefes en cualquier momento y lugar! Vive una experiencia gráfica de alta calidad, junto con un diseño de estilo retro que te cautivará. Con una amplia variedad de armas, diversos campos de batalla y elegantes vehículos, embárcate en un entretenido viaje de diversión. – Metal Slug, ¡comienza la misión!

Los personajes de Metal Slug se reúnen, preparados para realizar nuevas misiones. – ¡Únete a tus colegas de equipo en el modo de juego PvE!

Forma equipo de 3 jugadores, colabora y desafía a poderosos jefes para obtener grandes recompensas. – ¡Supera los niveles y muestra tus habilidades!

Combina diferentes armas con los personajes y supera los desafíos con las habilidades de control de precisión. – ¡Explora contenidos innovadores que van más allá de lo tradicional!

¡Contenido y jugabilidad totalmente actualizados! Participa en las batallas en tiempo real en la Arena Definitiva y disfruta de gratificantes Aventuras Mundiales. ¡Más información y contenidos innovadores te esperan!

Por ahora el juego se encuentra disponible en iOS y Android. También estuvo confirmado para Steam pero se retrasó su saluda a una fecha indefinida.

Vía: Steam

Nota del autor: He visto algunos avances del juego y parece que se torna muy repetitivo al poco tiempo, pero habrá que esperar un poco más para ver si la gente se fastidia o termina queriéndolo.