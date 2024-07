La FTC menciona que Game Pass daña a los consumidores

Hace una semana atrás se dio un anunció importante para los fanáticos de Microsoft y Xbox, y eso fue los cambios que habrá para la plataforma de Game Pass, incluyendo ajustes de precio para quienes pretenden seguir pagando el servicio que ofrece muchos juegos de empresas premium e indies. Este ha sido tema de debate para el público, incluso el organismo regulador de competencia conocido como la FTC ha dado su opinión sobre que el nuevo tier Estándar es una especie de grosería hacia el público.

Aquí parte del comunicado que se ha dado a conocer en redes:

the FTC is calling Microsoft's new Xbox Game Pass Standard tier a "degraded product" in a filing with the US Court of Appeals for the 9th circuit. The FTC claims Microsoft is "exercising market power post-merger" of Activision Blizzard pic.twitter.com/Q5tYMAKoN2

