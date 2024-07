La serie de Halo de Paramount+ se cancela

Desde hace unos años los fanáticos del mundo Xbox se vieron entusiasmados por el anuncio de que existiría una serie live action de Halo, misma que llegó con una primera temporada a Paramount+, y que realmente resultó decepcionante para muchos, sobre todo por no adaptar el videojuego. Sin embargo, no se rendirían con el primer intento fallido, por lo que apostaron para la segunda temporada que estrenó hace no mucho para el mismo sistema de streaming, pasando justo lo mismo, es decir, poca audiencia.

Como resultado de esto, se anunció por parte de los medios de cine que la serie ha terminado oficialmente, así que quienes esperaban ver más desarrollo de personaje ya no podrán hacerlo. No está de más comentar, que a muchos no les parecía el trato que le estaban dando al protagonista, por lo que prefirieron no mirar los capítulos de la segunda temporada más que el primero para darle el beneficio de la duda.

Acá lo mencionado por las fuentes:

Paramount+ puede confirmar que ‘Halo’ no avanzará con una tercera temporada en el servicio. Estamos extremadamente orgullosos de esta ambiciosa serie y nos gustaría agradecer a nuestros socios de Xbox, 343 Industries y Amblin Television, junto con el showrunner y productor ejecutivo David Wiener, sus compañeros productores ejecutivos, todo el elenco encabezado por Pablo Schreiber como Master Chief y el increíble equipo por todo su excelente trabajo. Deseamos a todos lo mejor en el futuro.

Esto mencionaron desde 343 Industries:

Apreciamos profundamente a los millones de fanáticos que impulsaron que la serie ‘Halo’ fuera un éxito mundial y seguimos comprometidos a ampliar el universo ‘Halo’ de diferentes maneras en el futuro. Estamos agradecidos con Amblin y Paramount por su asociación para llevar nuestro amplio universo de ciencia ficción a los espectadores de todo el mundo.

Vale la pena mencionar, que se ha dicho esta no esta no es la despedida definitiva de la serie, sino que se ha terminado la asociación con Paramount+, por lo que buscarán otro cliente para posiblemente seguir con la historia. Además, este movimiento puede que se haya dado debido a que dentro de algunos meses se completará la adquisición de dicha empresa por parte de Skydance.

Recuerda que aún puedes ver las primeras dos temporadas de la serie de Halo.

Vía: Variety

Nota del autor: Era una serie no muy buena, pero tampoco muy pésima. Seguro hay quienes desean ver más episodios, así que esperemos consigan una nueva alianza.