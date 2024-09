Llega nueva actualización para el PlayStation 5

Hace algunos días se lanzó una nueva actualización para PlayStation 5, la cual agregó elementos llamativos como la manera de ver un fondo de pantalla, modificar algunos íconos del menú de inicio, así como personalizar el audio 3d para conveniencia de quien utilice los audífonos de la marca. Sin embargo, en lugar de que el cambio fuera positivo, parece que tuvo el efecto contrario, puesto que se reportaron varios errores en juegos con buen funcionamiento, y que ahora presentan extraños inconvenientes.

Con esto en mente, hace unas horas se presentó un nuevo parche, el cual se puede descargar automáticamente si se tiene la consola enchufada, y que no está de más decir, no añade ningún cambio significativo que se implemente para el menú de opciones o algo parecido. Solo se establece en la página oficial de PlayStation que es una mejora para el rendimiento y la estabilidad del sistema.

Este ajuste llega después de que los usuarios reportaran problemas en el rendimiento de algunos juegos tras la última actualización. Títulos como Final Fantasy XVI experimentaron ralentizaciones y errores gráficos inesperados, lo que motivó a la compañía a lanzar este parche correctivo.

Con este nuevo parche, Sony busca optimizar la experiencia de juego y evitar que vuelvan a aparecer los errores que afectaron a los usuarios en semanas anteriores. Los jugadores esperan que, tras esta mejora, los títulos de alta exigencia gráfica como Final Fantasy XVI funcionen de manera fluida, sin interrupciones que puedan arruinar la experiencia de juego.

Ahora habrá que ver si los errores se han arreglado en todos los juegos que presentaban problemas.

Vía: PlayStation

Nota del autor: La verdad es que yo no tuve problemas con el parche anterior, pero podría ser que me puse jugar a otros títulos, entonces no hay mucho de que comentar.